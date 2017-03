Sintra-Cascais

A partir das 14h30, no Parque Natural Sintra-Cascais, Fátima Lopes, os especialistas e as cerca de 70 crianças de turmas do 3º Ciclo vão fazer a remoção de exóticas infestantes, designadamente acácias, uma das maiores ameaças à biodiversidade das nossas florestas.

Depois da remoção, serão plantadas algumas árvores para promover e conservar a floresta nativa e as espécies autóctones, apoiando projetos de valorização e recuperação ecológica em curso.

Fátima Lopes tem sido uma das figuras públicas mais envolvida na sensibilização para a prevenção de fogos, tendo no verão do ano passado, após as reportagens que fez no terreno, realizado em conjunto com a TVI, a campanha “Juntos, Vamos Ajudar”. Uma campanha que aposta na sensibilização da população para as práticas necessárias à prevenção dos fogos e orienta sobre o que fazer, quando estes ocorrem.