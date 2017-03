5ª temporada

As primeiras duas semanas do programa são dedicadas às indústrias criativas, com a apresentação das dez ideias finalistas do Prémio Nacional Indústrias Criativas. Vão ser apresentados projetos na área do design, do turismo, dos media, da gastronomia e também de um dos maiores eventos internacionais de inovação, o Creative Business Cup, que, todos os anos, tem lugar em Copenhaga, na Dinamarca.

Nesta temporada, o ‘The Next Big Idea’, acompanha um conjunto de empresas que se estrearam na Web Summit de 2016, para dar conta da evolução dos seus produtos, conquista de clientes e investidores e manter um olhar especialmente atento aos principais mercados de exportação das ideias portuguesas, de Londres a São Francisco, de Xangai a Espanha e ao Brasil. Cinco anos depois da estreia, o programa assume uma nova vocação de análise às novas empresas e ideias que contempla, além de rubricas de caracter pedagógico, uma entrevista semanal com uma figura que se destaca no ecossistema de inovação em Portugal.

O formato de magazine deixa de ser um ‘compacto’ dos episódios semanais e passar a ser um programa em que uma entrevista dá o fio condutor aos vários projetos apresentados durante a semana.

Para ver de segunda-feira a sexta-feira às 10h50, 13h50 e 20h50. A versão magazine terá emissão nas manhãs de sábado e nas tardes de domingo.