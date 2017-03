Minissérie

Lena (Arianne Botelho) e Gabriel (Johnny Massaro) alimentam um grande amor desde a infância até ao dia em que uma mentira leva-os à separação. Gabriel decide então casar-se com a bela e soturna Malvina (Marina Ruy Barbosa), mas acaba por abandoná-la no altar, longe de imaginar as consequências que o seu ato vai trazer.

Este é o fio condutor de ‘Amorteamo’, a nova minissérie do canal Globo, com estreia marcada para dia 22 de março, às 23h. Ambientada no Recife do início do século XX, ‘Amorteamo’ acompanha vários triângulos amorosos ligados pela morte. Lena e Gabriel são apaixonados um pelo outro, mas uma revelação acaba com o sonho de ambos: são filhos do mesmo pai, Aragão (Jackson Antunes). Ao saber dessa informação, Lena não perdoa o facto de a mãe ter guardado este segredo durante tantos anos.