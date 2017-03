Biografia

Nestas 198 páginas com o cunho da editora Guerra & Paz, a atriz italiana cujo nome de batismo é Giuseppina fala de «dois amores: o teatro e Portugal». Apaixonou-se tanto pelo nosso país que acabaria por adotar a nacionalidade portuguesa. Além disso, nesta edição confessa uma série de desejos e traições.

O livro inclui mais de 30 páginas a cores com fotografias marcantes da vida desta mulher que travou profundas amizades com vultos culturais como o dramaturgo Dario Fo, o cantor Carlos do Carmo e o poeta Eugénio de Andrade. E que trabalhou com Camilo de Oliveira, Nicolau Breyner, Raul Solnado e Eunice Munoz, entre muitos outros.

«Esta é a história de como o teatro e o cinema surgiram no seu caminho de adolescente e viriam a pautar o seu percurso de vida por um comportamento rebelde mas exigente até nos amores», promete a sinopse da biografia da atriz nascida fez ontem pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, numa aldeia italiana, e que teve uma infância marcada por dificuldades.