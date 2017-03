Literatura

No âmbito da Capital Ibero-americana da Cultura, a Casa da América Latina organiza a Semana de Poesia Ibero-americana, que se vai realizar entre amanhã e dia 25 de março.

As sessões públicas e de entrada livre vão ter lugar na sede da Casa da América Latina (21, 22 e 23 de março), na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (24 de março) e no Centro Cultural de Belém (25 de março).

Para assinalar o Dia Mundial da Poesia, a iniciativa vai juntar alguns nomes incontornáveis da poesia como Rafael Courtoisie (Uruguai), Olvido Garcia-Valdés (Espanha), Nuno Júdice (Portugal), Ramón Cote (Colômbia) ou Carlos López Degregori (Peru), Jaime Siles (Espanha).