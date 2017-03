música

Joan as Police Woman editou ‘Let It Be You’ com Benjamin Lazar Davis. Agora, vêm apresentá-lo.

Em 2016, Joan as Police Woman (JAPW) completou dez anos de carreira e editou em parceria com Benjamin Lazar Davis o aclamado disco Let It Be You. Agora, o álbum vai ser apresentado pela primeira vez nos palcos portugueses, onde não vão faltar clássicos dos anteriores álbuns de JAPW.

Joan as Police Woman é uma artista que a seu favor a enorme coragem de sobreviver, de se superar e sobretudo de experimentar outras coisas novas.

Se no álbum anterior, The Classic, experimentou os terrenos da soul, neste Let It Be You arrisca terrenos mais experimentais e arrojados que garantem surpresas e momentos singulares.

Seguindo uma longa tradição de visionários pop de Nova Iorque - de Arthur Russell a David Byrne - Joan Wasser apresenta um Let It Be You cheio de ideias e sem medo de testar novas águas, com a tecnologia bem presente e o diálogo com Benjamin Lazar Davis no centro da ação.

Lisboa

Teatro da Trindade INATEL | 20 de março, às 21h30

Preço: €15 a €30

Braga

Teatro Circo | 21 março, às 21h30

Preço: €20