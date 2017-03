Sitcom

'Fresh off the Boat’ é a nova comédia familiar do FOX Comedy que celebra a diversidade cultural e que tem sido aclamada pela crítica pelas suas interpretações, pelo seu humor e pelo seu retrato hilariante da realidade nos anos 90. Esta é a segunda sitcom americana centrada em uma família asiática e é baseada na vida do chef Eddie Huang. Estreia dia 20 de março, às 22h40.