Brexit

A notificação do governo britânico para a saída do Reino Unido da União Europeia será feita na quarta-feira, dia 29 de março, foi hoje confirmado oficialmente.

A confirmação da data foi feita após o embaixador britânico para a UE, Tim Barrow, ter avisado o gabinete do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, de que uma carta seria entregue na quarta-feira da próxima semana.

A primeira-ministra, Theresa May, tinha-se comprometido, no congresso do partido Conservador em outubro do ano passado, a ativar o Artigo 50 até ao final de março mas até agora o governo tinha recusado apontar uma data específica.