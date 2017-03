Actualidade

José Mourinho, treinador do Manchester United, declarou hoje publicamente o seu apoio à recandidatura de Fernando Oliveira, líder da Lista A, à presidência do Vitória de Setúbal nas eleições de sexta-feira.

O sócio dos vitorianos, nascido em Setúbal há 54 anos, explicou, num comunicado divulgado pela sua assessoria de comunicação, as razões da sua tomada de posição.

"Há alguns anos, como muitos outros vitorianos, temi pelo futuro do clube. Agora, sei que ele existe. Por isso é que apoio a continuidade do atual presidente. Para que consiga terminar a sua obra e com isso deixe o Vitória mais preparado e mais desenvolvido", declarou.