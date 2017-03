Actualidade

Petit vai substituir Augusto Inácio no comando técnico da equipa de futebol do Moreirense, confirmou hoje à agência Lusa o presidente do emblema minhoto Vítor Magalhães.

O ex-treinador do Tondela assinou com o conjunto de Moreira de Cónegos, 16.º classificado da I Liga de futebol, após 26 jornadas, até ao final da temporada, com mais uma de opção, e inicia funções na terça-feira.

Já a rescisão com Augusto Inácio, foi amigável e por razões pessoais.