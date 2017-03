Actualidade

A defesa dos antigos militares angolanos condenados a penas de até dez anos de prisão anunciou que vai dar hoje entrada do recurso ao Tribunal Supremo de Angola, por discordar dos crimes de que são acusados.

Em declarações hoje à agência Lusa, o advogado Salvador Freire disse esperar a redução das penas ou mesmo a absolvição dos seus constituintes.

"Vamos dar entrada hoje deste recurso ao Supremo Tribunal, nós vamos com uma grande vantagem, porque o próprio Ministério Público também não concordou com a decisão do juiz. Porquanto, acreditamos que a pena possa ser reduzida se não mesmo a absolvição, como aconteceu com os demais", explicou.