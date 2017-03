Timor-Leste/Eleições

Francisco Guterres "Lu-Olo", candidato apoiado pelos dois maiores partidos timorenses (Fretilin e CNRT), lidera a contagem dos votos nas eleições presidenciais timorenses com 60,03% dos votos quando estão escrutinados 13,07% dos votos, segundo dados oficiais.

Quando estão concluídas as contagens em 91 dos 696 centros de votação, o segundo candidato com mais apoio é Antonio da Conceição (Partido Democrático) com 29,12% dos votos, segundo informação oficial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).

O processo de escrutínio está a ser bastante lento e, oficialmente, o STAE apenas tem escrutinados 56.362 votos dos quais 55.209 votos válidos num universo de 743.150 eleitores.