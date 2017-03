Redes sociais

O Facebook tem como objetivo oferecer às pessoas aquilo que os ajuda a sentirem-se mais ligados aos seus amigos e a quem lhes é mais querido todos os dias e a mudança de estação não deixa de ser diferente.

Para celebrar a mudança de equinócio, o Facebook acaba de anunciar algumas animações acompanhadas de uma mensagem sazonal que será visível no topo do Feed de Notícias – seja para o primeiro dia de primavera, seja para o primeiro dia de outono, dependendo do hemisfério onde cada um viva.



Quem vive no hemisfério norte, poderá ver pássaros coloridos a celebrar a chegada da primavera com uma animação de borboletas voadoras, e quem vive no hemisfério sul, receberá as boas vindas ao primeiro dia de outono com uma animação de folhas caducas.



O grafismo foi criado por uma equipa interna do Facebook de artistas e ilustradores que usaram papel cortado, gráficos vetoriais e movimento. Esta funcionalidade especial está disponível para utilizadores em Android e iOS.