O antigo primeiro-ministro Durão Barroso garantiu hoje que informou o ex-Presidente Jorge Sampaio sobre a realização da Cimeira das Lajes, nos Açores, "quase imediatamente" após receber um pedido nesse sentido do então chefe do Governo espanhol.

Numa declaração escrita à agência Lusa, Durão Barroso considera "absolutamente falso" o argumento de que o antigo Presidente da República foi "o último a saber" da Cimeira das Lajes, realizada em 16 de março de 2003 e que viria a abrir caminho à intervenção militar no Iraque e posterior deposição do regime de Saddam Hussein.

"O meu contacto com o Presidente da República deu-se quase imediatamente, por telefone, após telefonema que recebi de Aznar [chefe de Governo espanhol], solicitando-me que se realizasse em Portugal a reunião com o Presidente dos EUA [George W. Bush] e o primeiro-ministro do Reino Unido [Tony Blair]", assegurou ex-presidente da Comissão Europeia na mesma declaração enviada à Lusa.