O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje a tomada de medidas por parte do banco central de Cabo Verde para apurar responsabilidades na gestão do Novo Banco, cuja resolução foi decretada há duas semanas.

Jorge Carlos Fonseca, que hoje recebeu o governador do Banco de Cabo Verde (BCV), disse que exortou João Serra " a tomar medidas do ponto de vista do apuramento de responsabilidades contraordenacionais" de gestores ou antigos gestores dos Novo Banco.

"Na conversa com o Governador estimulei-o no sentido de, além das medidas que eventualmente serão tomadas a nível mais político, pelos parlamentares, e pelo Ministério Público, há medidas que o próprio Banco de Cabo Verde tem competência para tomar do ponto de vista do apuramento de responsabilidades contraordenacionais", disse Jorge Carlos Fonseca.