Redes Sociais

Sem dar-se conta a pequena Isla Walton é já uma celebridade nas redes sociais. Bastou que a tia da menina dedois anos, natural de Exeter (Inglaterra) publicasse uma fotografia da criança para de imediato começarem as primeiras comparações com Ed Sheeran.

Sim, ambos são ruivos e de pele muito branca e sardenta. Mas as semelhanças vão muito para além destes detalhes. A forma do nariz, o contorno da boca e os olhos fundos fazem de um a cara chapada de outro, como se costuma dizer. Assustador se pensarmos que não, o músico não é o pai da criança.

«É uma loucura total. Todos me diziam sempre que a Isla é parecida com ela mas nunca pensei muito nisso. Só quando a minha irmã Stacey publicou online é que recebemos centenas de comentários», conta Zoe, mãe da menina e também de Alfie, um rapaz de cinco anos. «Às vezes olho para a Isla e pensou “uau”. As pessoas apontam para ela e comentam com quem se parece. Agora ela gosta de vê-lo [a Ed Sheeran] na televisão», adianta ainda a jovem de 21 anos. «Ainda não acredito que a minha pequena Isla se tornou tão viral», confessa. Já Stacey, a tia de 30 anos, explica que «todos comentam que ela um Ed em miniatura. Eu chamo-lhe bebé Sheearan». Segundo a mesma familiar a criança até já revela dotes para as artes, não obstante a tenra idade. «Ela adora música, tenta cantar acompanhando as letras das canções e já dança», garante.

No Twitter, também figuras públicas não ficaram indiferentes à insólita semelhança física. O ator Gavin Lee Lewis escreveu: «Este bebé parece mais Ed Sheeran que o Ed Sheeran». O mesmo se poderá dizer de Ty Jones, um rapaz de 21 anos de Manchester. Acreditando na teoria de que existem sete pessoas parecidas com cada um de nós, só faltam encontrar mais cinco sósias do músico...