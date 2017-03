Actualidade

A China e do Chile suspenderam hoje as importações de carne produzida no Brasil, na sequência de uma operação policial que descobriu que algumas empresas brasileiras vendiam produtos contaminados para o exterior.

Segundo relato do ministro da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, o Governo chinês pediu esclarecimentos sobre as supostas irregularidades cometidas por fabricantes de carne brasileiros e decidiu reter nos seus portos as cargas já embarcadas até que essas informações cheguem e sejam avaliadas.

No caso do Chile, a notícia foi confirmada pelo ministro da Agricultura daquele país, Carlos Furche, que usou a rede social Twitter para informar sobre a suspensão temporária das importações de carne do Brasil.