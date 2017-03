Actualidade

O Conselho Nacional de Educação (CNE) defende que cultura científica e a matemática devem ser incluídas no documento final que irá definir o perfil do aluno do século XXI.

Esta é uma das recomendações do CNE num projeto de parecer solicitado pelo Ministério da Educação sobre o documento "Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória", elaborado pelo grupo de trabalho liderado por Guilherme d' Oliveira Martins.

O relatório do grupo de trabalho, destinado a determinar as competências que os alunos devem ter no final da escolaridade obrigatória, foi apresentado em 11 de fevereiro e encontra-se em discussão pública.