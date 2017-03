Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que o seu Governo, por intermédio do Ministério do Trabalho, está a adotar as medidas necessárias para assegurar a estabilidade quer da associação mutualista do Montepio, quer do banco Caixa Económica Montepio Geral.

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião com representantes de ordens profissionais, depois de confrontado com a situação da associação mutualista do Montepio, que detém cem por cento do banco Caixa Económica Montepio Geral.