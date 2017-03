CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a reavaliar a lista de agências a fechar, disse à Lusa o coordenador da Comissão dos Trabalhadores do banco, que levará o tema esta terça-feira à reunião com o PCP no Parlamento.

A Comissão de Trabalhadores reúne-se na terça-feira com o grupo parlamentar do Partido Comunista, na Assembleia da República, e uma das preocupações de levará ao encontro será precisamente o fecho de cerca de 200 agências que o banco público irá promover até 2020 por todo o país.

Segundo o coordenador da estrutura representativa dos trabalhadores, Jorge Canadelo, tem sido difícil aceder à lista de balcões a fechar, apesar de já terem sido noticiados na imprensa, e a informação de que dispõe é de que está a haver uma "reavaliação da lista", o que considera que estará ligado com a "movimentação da opinião pública e do poder político" nas últimas semanas a propósito deste tema.