Actualidade

As buscas pelo pescador desaparecido no domingo ao largo de Cascais foram parcialmente suspensas por hoje, mantendo-se apenas a corveta da Marinha.

Segundo o comandante da Polícia Marítima de Cascais, Mário Domingues, o por-do-sol ditou o fim das buscas por terra desenvolvidas pela Polícia Marítima local e por helicóptero.

As buscas decorreram hoje entre as 06:20 e terminaram cerca das 18:00 e deverão ser retomadas na terça-feira à mesma hora, com os mesmos meios.