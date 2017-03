Actualidade

O projeto de parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) relativo ao perfil do aluno foi hoje retirado em plenário, tendo os conselheiros decidido continuar a discussão sobre o documento, que deverá ter uma versão final aprovada em abril.

"Não queremos tomar decisões precipitadas", disse o presidente do CNE, David Justino, aos jornalistas, em conferência de imprensa esta tarde, na sede do CNE, para apresentar os dois pareceres que os conselheiros analisaram hoje em plenário, tendo decidido retirar o documento relativo ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, um documentação de orientação para aquilo que devem ser as competências adquiridas ao longo de 12 anos de escolaridade, recentemente apresentado pelo Governo.

O projeto de parecer retirado vai agora ser reescrito, tendo por base a "muita discussão, feliz, e de certa forma muito profícua" que gerou, disse David Justino.