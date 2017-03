Actualidade

O concelho de Paredes de Coura, no Alto Minho, vai receber, na terça-feira, a Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, pelas práticas inovadoras nos eixos da regeneração urbana e do turismo, anunciou hoje a Câmara local.

Em comunicado, o município liderado pelo socialista Vítor Paulo Pereira, sublinhou tratar-se "do reconhecimento público do meritório trabalho que a autarquia tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação desta bonita vila no coração do Alto Minho".

A distinção, atribuída pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM), ocorrerá, na terça-feira, pelas 11:30, no salão nobre da Câmara de Paredes de Coura.