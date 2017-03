Autárquicas

O PSD anunciou hoje que já fechou 99 coligações autárquicas com o CDS-PP e espera chegar às 140 com este partido e outras forças políticas, contra as 94 das eleições de 2013.

De acordo com informação divulgada na 'newsletter' diária do partido, este ano os sociais-democratas "estão disponíveis para estabelecer acordos de coligação com CDS-PP e outros partidos em cerca de 140 concelhos", estando já fechadas 99 coligações com o CDS-PP.

"Em 2013, o PSD estabeleceu 94 coligações com o CDS-PP e outros partidos, das quais 87 foram apenas com os centristas", refere o partido.