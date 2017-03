Desporto

Bernardo Silva jogaria mais sem Jesus mas não guarda mágoa

Jogador formado no Benfica acredita que teria tido mais hipóteses com Rui Vitória

«O Benfica com Rui Vitória tem apostado mais na formação e saíram vários jogadores daí nos últimos dois anos com ele. Talvez, se tivesse ficado mais um ano e se tivesse sido treinado por Rui Vitória, teria conseguido as minhas oportunidades e chegaria à equipa principal do Benfica.» A discussão é recorrente, sobretudo entre os adeptos benfiquistas, e ontem Bernardo Silva não se coibiu de comentar o assunto. O jogador acredita que Jorge Jesus foi menos sensível aos talentos formados no Seixal, logo, a si próprio. Mas a agora estrela do Monaco não guarda rancor ao agora treinador do Sporting. «Não sinto mágoa e não me sinto mal com Jorge Jesus. É verdade que me sinto triste por nunca ter representado o Benfica como queria e como sempre sonhei, porque joguei 12 anos lá.» À margem do evento organizado por uma marca desportiva, Bernardo Silva também comentou o clássico que se aproxima, frisando que «os campeonatos decidem-se nos pequenos detalhes, como a falta de concentração». Ainda assim, o benfiquista assumido não sabe se o confronto entre Benfica e FC Porto será decisivo, mas será certamente «muito importante» por surgir a oito jornadas do fim. Convém não esquecer, porém, que os encarnados ainda têm de ir a Alvalade. Bernardo Silva também admitiu sonhar com a vitória na Champions deste ano e salientou que, quando estava na formação do Benfica, já ouvia falar de Renato Sanches e... João Carvalho