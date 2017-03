Actualidade

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, considerou hoje 2016 "um ano de sonho" para Portugal, depois de receber o prémio da equipa do ano na Gala 'Quinas de Ouro', realizada no Centro de Congressos do Estoril.

Ao lado de Pepe e Bruno Alves no palco da cerimónia organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o internacional português lembrou também que pouca gente acreditava que a seleção conseguisse conquistar o Euro2016, em França, como veio a suceder.

"Esta noite é para agradecer não só aos jogadores, aos treinadores, mas também a todos os portugueses. Agradeço ainda ao 'mister' Fernando Santos, que tornou isto possível", afirmou, acrescentando: "Ninguém acreditava em nós. Há pessoas aqui que não acreditavam em nós. Não éramos os favoritos, mas este prémio é prova de que nem sempre ganham os melhores".