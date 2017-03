Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol, que defronta no sábado a Hungria em jogo de qualificação para o Mundial2018, concentrou-se hoje em Cascais sem baixas de última hora nos 25 jogadores convocados por Fernando Santos.

Todos os jogadores cumpriram a hora limite das 23:30 e compareceram na unidade hoteleira em que a comitiva lusa vai ficar instalada até à próxima segunda-feira, dia em que viaja para a Madeira, onde no dia seguinte tem um jogo particular com a Suécia.

Grande parte dos convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, esteve horas antes na Gala Quinas de Ouro, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que decorreu no Centro de Congressos do Estoril.