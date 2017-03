Actualidade

O número de vítimas mortais na sequência de um motim que eclodiu no domingo num estabelecimento prisional da Guatemala subiu para três, depois de um dos guardas ter sucumbido aos ferimentos, indicaram na segunda-feira as autoridades.

O Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, escreveu na rede social Twitter que quatro reféns foram resgatados com vida, mas a polícia informou mais tarde que um deles morreu, somando-se aos dois guardas que morreram pouco depois do início do motim.

Diversas outras pessoas ficaram feridas nos tumultos ocorridos num centro correcional situado em San Jose Pinula, a leste da capital.