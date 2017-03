Actualidade

A digitalização do mundo e os efeitos na atual situação da mulher foram debatidas no lançamento, em Buenos Aires, da agenda de trabalho do Women20 (W20), um fórum especializado do G20 dedicado à igualdade de género.

O encontro, que decorreu na segunda-feira, caraterizou-se pela apresentação preliminar do estudo "Efeitos da digitalização sobre a igualdade de género nas economias do G20", em que foi evidenciado que no mercado laboral dos países do fórum continuam a existir desigualdades de género.

Durante o encontro destacou-se ainda que as mulheres não enveredam por carreiras nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, as mais valorizadas atualmente pelo mercado de trabalho.