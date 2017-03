Actualidade

O dissidente cubano Eduardo Cardet foi condenado a três anos de cadeia por agressão, uma acusação que os apoiantes de Cardet consideram ser falsa, informou na segunda-feira a mulher.

Eduardo Cardet, coordenador do ilegalizado Movimento Cristão de Libertação, foi acusado de atentado contra um agente da autoridade e detido cinco dias depois da morte do histórico líder cubano Fidel Castro, explicou a mulher, Yaimary Vecino, à agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Yaimary Vecino disse que Cardet estava na cela quando foi informado, na segunda-feira à tarde, que tinha sido condenado à pena máxima prevista para o delito.