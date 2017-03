Actualidade

A Fox News afastou hoje o analista Andrew Napolitano, após rejeitar o comentário de que os serviços secretos britânicos ajudaram o antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama a espiar o sucessor, Donald Trump.

Um executivo do canal de televisão, que pediu o anonimato, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), confirmou que Napolitano foi afastado e não vai voltar a aparecer no ar tão cedo, uma decisão inicialmente noticiada pelo jornal Los Angeles Times.

Na passada quinta-feira, a Casa Branca citou a Fox News para assegurar que Obama pediu aos serviços de informações britânicos que monitorizassem Donald Trump, para "garantir que não havia pistas norte-americanas".