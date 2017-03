Actualidade

O secretário de Estado norte-americano vai faltar ao encontro semestral de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, e viajar para Itália para uma reunião de chefes da diplomacia do G7 e, em seguida, para a Rússia.

Na segunda-feira, fontes oficiais norte-americanas indicaram que Rex Tillerson vai reunir-se com diplomatas da NATO durante a semana, em Washington, numa conferência centrada no combate ao grupo extremista Estado Islâmico (EI), dando a entender que não há necessidade de participar no encontro da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

O 'número três' do Departamento de Estado norte-americano, Tom Shannon, vai representar os Estados Unidos nesse encontro, segundo as mesmas fontes citadas pela agência noticiosa Associated Press (AP).