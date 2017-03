Actualidade

Um avião da Força Aérea do Chile com 18 toneladas de água, alimentos e produtos de higiene chegou na segunda-feira ao Peru, onde as inundações já causaram 75 mortos, somando-se à ajuda entregue pela Colômbia e Equador.

O ministro dos Negócios Estrangeiros peruano, Ricardo Luna, recebeu a delegação militar chilena em Callao, perto da capital, Lima, a qual irá permanecer no país durante dez dias para assistir na transferência dos afetados pelas inundações no Peru que desde dezembro fizeram 75 mortos e mais de duas centenas de feridos, afetando mais de 100 mil pessoas.

O embaixador do Chile em Lima, Roberto Ibarra, declarou que a ajuda "enquadra-se no espírito de cooperação e solidariedade entre vizinhos face a um problema partilhado em matéria de catástrofes naturais, que tem sido impulsionado pelos sucessivos governos chilenos e peruanos".