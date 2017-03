Actualidade

Taiwan lançou hoje um projeto de conceção e construção de submarinos e navios de guerra numa cerimónia realizada na base naval de Tsoying, no sul da ilha, que contou com a Presidente Tsai Ing-wen.

Tsai presenciou a assinatura de um acordo de cooperação entre a Marinha, os estaleiros CSBC e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Chung-Shan para o desenvolvimento e construção de submarinos e navios militares.

O projeto de construção de submarinos coincide com uma crescente retórica intimidatória por parte da China, tanto na frente política, para conseguir a união e combater a independência, como na militar, com o envio de barcos e aviões para as proximidades da ilha.