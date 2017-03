Actualidade

Um professor do Porto vai apresentar hoje, numa conferência das Nações Unidas na sede da Google, nos EUA, duas soluções tecnológicas para monitorizar os sinais vitais de paramédicos e bombeiros em situações de conflitos e desastres naturais.

João Paulo Cunha, coordenador do Centro de Engenharia Biomédica do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), será o único português a participar na conferência organizada pelo gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, refere em comunicado aquele instituto.

As soluções tecnológicas desenvolvidas no INESC TEC a serem apresentadas pelo professor são "sensores vestíveis [wearables]" que permitem averiguar, por exemplo, a função cardíaca (através de eletrocardiograma - ECG), a respiração e a temperatura do corpo, de forma a verificar os índices de fadiga, os níveis de 'stress', a exposição ao calor e a gases nocivos (como o monóxido de carbono), explica.