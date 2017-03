Timor-Leste/Eleições

O secretário-geral da Fretilin e presidente da região especial de Oecusse-Ambeno admitiu hoje ter ficado surpreendido pela derrota na votação naquela região do candidato do seu partido, Francisco Guterres "Lu-Olo", vencedor das presidenciais timorenses.

"Não esperava o resultado como tal mas esperava o chamado 'all-out'", disse Mari Alkatiri em declarações à Lusa, referindo-se ao que diz ser a união de esforços para derrotar a Fretilin naquela região.

No país, os dois principais partidos, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e o Conselho Nacional de Resistência Timorense (CNRT), apoiaram "Lu-Olo" mas na região especial, encravada em território indonésio e que tem como presidente o secretário-geral do partido histórico timorense.