Mundial2018

O defesa central, que está de regresso às opções de Fernando Santos depois de ter cumprido castigo, falhou os últimos jogos do Real Madrid devido a problemas físicos, incluindo o encontro com o Athletic Bilbau (2-1) no fim de semana passado, e poderá não estar em condições de participar no apronto.

Certa será a ausência do guarda-redes Anthony Lopes, jogador do Lyon, que se apresentou na seleção com algumas dores e vai ser reavaliado durante a manhã.

Além de Pepe, Cedric Soares, João Moutinho e Eliseu estão igualmente de volta aos trabalhos da seleção nacional, que também vai defrontar a Suécia, mas em jogo particular.

O treino está agendado para as 11:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Antes, às 10:30, um dos 25 jogadores convocados pelo selecionador nacional falará aos jornalistas em conferência de imprensa.

O jogo com a Hungria, do Grupo B de qualificação para o Mundial2018, está marcado para 25 de março, no Estádio da Luz, às 19:45, enquanto o particular com a Suécia disputa-se a 28, à mesma hora, no Estádio do Marítimo, no Funchal.