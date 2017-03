Dança

'A Perna Esquerda de Tchaikovski' é um espetáculo escrito e dirigido por Tiago Rodrigues, com Mário Laginha no piano, concebido a partir da memória do corpo da bailarina em palco, Barbora Hruskova, e das marcas que a carreira e a vida profissional deixaram no seu corpo.

Com o mote “12 passos de dança para 12 passos de mudança”, pode assistir a um bailado de excelência e ao mesmo tempo ser solidário com os utentes em processo de recuperação.

O Pograma de 12 Passos é um modelo de tratamento das comunidades terapêuticas da Comunidade Vida e Paz.

Preço: donativo mínimo de €12