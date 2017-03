Actualidade

Os advogados do vice-presidente da Guiné Equatorial argumentaram, para tentar recuperar um iate do vice-presidente da Guiné-Equatorial Teodoro Obiang, apreendido na Holanda a pedido das autoridades suíças, que "um ditador tem a mesma imunidade que um farol da democracia ocidental".

De acordo com a revista especializada The Maritime Executive, o iate de 100 milhões de dólares, Ebony Shine, foi apreendido na Holanda a pedido do Governo da Suíça, que afirma que o mega-iate foi comprado com fundos públicos desviados por Teodoro Nguema Obiang Mangue, apresentado pela revista como um "playboy milionário", e acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.

Os advogados de Teodoro argumentaram num tribunal holandês que a apreensão do iate era equivalente a uma declaração de guerra à luz da lei internacional, já que tecnicamente a embarcação é propriedade do Governo, uma vez que Teodoro é vice-presidente da Guiné Equatorial.