Música

A ação transmite em simultâneo para 350 salas, entre elas Colombo, Alvaláxia, Almada Forum, Norteshopping e Forum Algarve.

Se é fãs de Rammstein vai ter a oportunidade de assistir à transmissão de uma sessão única do filme-concerto da banda alemã. A estreia do inédito Rammstein Paris vai ser exibida em 350 salas de cinema em simultâneo no mundo. Em Portugal, a sessão acontece na próxima quinta-feira 23 de março, às 21h30, em diversos pontos do País: nos Cinemas NOS Colombo e Alvaláxia (em Lisboa), Almada Forum, Forum Algarve (em Faro) e NorteShopping (Porto).

Neste filme-concerto de última geração, Jonas Åkerlund (realizador de videoclips e filmes como Cavaleiros do Apocalipse ou Vizinhos Estranhos) apresenta uma nova abordagem radical, capturando toda a emoção e entusiasmo da banda que mistura estilos como rock, industrial metal e heavy metal.

O ponto de partida de Rammstein: Paris são dois concertos do grupo alemão que ocorreram no Palais Omnisports de Paris-Bercy, em Paris (atualmente AccorHotels Arena), durante a digressão Made In Germany. Esta versão que será exibida num filme de 98 minutos inclui 16 dos 21 temas apresentados ao vivo.

Rammstein Paris é um banquete para todos os sentidos, uma espécie de conto de fadas negro, embrulhado num delicioso e tentador espetáculo na verdadeira dimensão da palavra.

Esta exibição insere-se na estratégia de diferenciação da NOS Cinemas, que têm vindo a alargar os eventos das suas salas digitais a novos público-alvo, com a exibição de concertos, espetáculos de ópera, ballet ou mesmo jogos de futebol em 3D e em HD.

Preço: €10