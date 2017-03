Crowdfunding

Como promover publicações no Facebook sem gastar dinheiro

A PPL, a maior plataforma de crowdfunding portuguesa, lançou a iniciativa “MultiPPLica” para apoiar as campanhas que gerem maior interação com os utilizadores do Facebook.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

O processo é bastante simples: cada vez que o número de interações de um determinado post chegue às duzentas partilhas, gostos ou comentários, a PPL investe 20 euros na campanha de promoção do mesmo. Mas o financiamento pode ser reforçado se o número de interações chegar a meio milhar. Aí, a PPL investe mais 30 euros na sua divulgação. Por um lado, esta campanha pretende apoiar os utilizadores do Facebook que não têm capacidade financeira de promover as suas publicações; e por outro aumentar o número de pessoas a lançar e a dinamizar campanhas na plataforma da PPL. Recorde-se que o crowdfunding ou financiamento colaborativo é uma forma de angariação de fundos para um projeto através de uma comunidade online que partilha os mesmos interesses e a PPL pretende ser uma plataforma que permite reunir essa rede de promotores e seus apoiantes.