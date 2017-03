Dia 21

Uma das séries mais aclamadas pela crítica está de regresso com a terceira temporada. American Crime muda-se agora para a Carolina do Norte com uma nova história sobre os direitos dos trabalhadores, a exploração sexual e o consumo de drogas.

Felicity Huffman, Timothy Hutton e Regina King estão também de volta ao elenco, que vai passar a contar com Sandra Oh, Cherry Jones e Tim DeKay, todos sob a direcção de John Ridley (vencedor do Óscar de Melhor Argumento em 2015 por Doze Anos Escravo). American Crime T3 estreia em exclusivo no TVSéries, a 21 de março, terça-feira, às 23h15.

A cada nova temporada American Crime traz uma nova história. Desta vez a ação passa-se na Carolina do Norte e foca-se nos direitos laborais. Muitos trabalhadores clandestinos são recrutados para a apanha da fruta e o patronato tenta pagar sempre o menos possível, sem quaisquer regalias. Alguns dos trabalhadores, para poderem fazer face às despesas, recorrem à prostituição. É a exploração do homem pelo homem, exploração laboral e sexual. Para poderem sobreviver à dureza do trabalho alguns recorrem a drogas que possam aumentar a sua resistência.

Até que um dia deflagra um incêndio no dormitório onde pernoitam dezenas de trabalhadores em condições desumanas, tendo como resultado a sua morte. Coloca-se a questão: até onde poderá ir a insensibilidade do patronato?