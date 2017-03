Fox Crime

O condado de Midsomer já viu acontecer mais de 280 homicídios nestes últimos 18 anos. Foram inúmeros os residentes levados antes do seu tempo por habitantes vingativos desta pitoresca província. A série policial britânica chega à 18ª temporada no dia 22, às 23h10, no Fox Crime.

‘Midsomer Murders’ apresenta histórias perspicazes, sagazes e inteligentes interpretadas pelo carismático Neil Dudgeon no papel do inspetor John Barnaby e pelo seu parceiro Charlie Nelson, interpretado por Gwilym Lee. Ambos são os responsáveis por investigar os misteriosos homicídios de Midsomer que vão desde rivalidades dentro do mundo do ciclismo, a objetos voadores inexplicáveis avistados a sobrevoar as pastagens verdejantes desta província outrora pacífica e pacata, que se transforma num lugar letal para todos os que lhe chamam de casa.

Nesta temporada, a juntar-se a Neil Dudgeon e Charlie Nelson está a patologista forense Kam Karimore, interpretada pela atriz Manjinder Virk.