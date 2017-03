Actualidade

O Grupo Lena disse hoje estar a ponderar recorrer da decisão do Tribunal da Relação, que, na segunda-feira, deu razão a Paulo Morais no processo movido por aquele grupo empresarial, que o acusava de ofensa a pessoa coletiva.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Comissão Executiva do Grupo Lena "confirma que recebeu ontem, segunda-feira, o acórdão da Relação de Lisboa que confirma a decisão de não-pronúncia do Dr. Paulo Morais no âmbito de processo-crime que o Grupo Lena contra ele tinha interposto na sequência de afirmações injuriosas e falsas proferidas contra o Grupo pelo Dr. Paulo Morais".

"Completamente convencido de que a razão lhe assiste, o Grupo Lena vai analisar a decisão com a firme intenção de a ela reagir, eventualmente com recurso da mesma, com vista à cabal realização da Justiça", acrescenta o grupo empresarial com sede em Leiria.