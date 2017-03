Campanha

A FOX Life, em parceria com o coletivo HAUS, celebra as mulheres com a campanha ‘Mulher Versão’, um projeto que é uma verdadeira homenagem às mulheres, no canal mais feminino da FOX Networks Group em Portugal.

Quantas versões tem uma mulher? Pelo menos quatro, foi a resposta. A FOX Life e o coletivo HAUS uniram-se numa homenagem às mulheres. O desafio? Criar a letra para uma música inspirada nas personagens femininas FOX Life, com base nas suas múltiplas facetas, na sua força e unicidade, refletindo no fundo toda a complexidade e grandiosidade feminina - que concentra em si tantas vidas por contar no próprio canal.

A partir de uma letra criada por André Henriques (Linda Martini), a interpretação foi deixada a cargo de 4 bandas: You Can’t Win Charlie Brown, Samuel Úria, D’Alva e Cais Sodré Funk Connection compuseram 4 músicas originais, 4 versões musicais distintas que refletem a profundidade e multiplicidade feminina.

“Depois de termos criado um hino para a campanha ‘Época Alta’ da FOX Life com os HMB, percebemos que a associação do canal ao universo da música fazia todo o sentido”, explica Hellington Vieira, Diretor da FOX Creative, “encontrámos no coletivo HAUS os parceiros perfeitos para este projeto e estamos confiantes de que as músicas que agora apresentamos refletem as diferentes personalidades femininas que pretendemos homenagear”.

Entre o rock, o funk, a eletrónica e a folk, Mulher Versão dá corpo a quatro singles únicos para ouvir nos intervalos da FOX Life e que prometem ficar no ouvido dos fãs.

Oiça as músicas aqui: https://mab.to/H8530DIuu