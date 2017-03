Mundial2018

Éder, autor do golo que garantiu a Portugal a conquista do Euro2016 de futebol, afirmou hoje que já regressou "à realidade" e que o importante é vencer sábado a Hungria, em jogo de qualificação para o Mundial2018.

"Já voltámos à realidade. Foi um momento marcante, continua a ser e vai ficar para sempre. O passado é fantástico, mas o presente e o futuro é muito mais importante", afirmou Éder, em conferência de imprensa, minutos antes do primeiro treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Mais de oito meses depois do histórico golo marcado no Stade de France, em Paris, o avançado de 29 anos, que atua no Lille, admitiu que os franceses ainda não 'digeriram' a derrota na final no Europeu e que a sua vida continua a não ser fácil no emblema gaulês.