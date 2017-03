Brexit

O presidente do Conselho Europeu anunciou hoje a realização de uma cimeira de líderes europeus em 29 de abril, para definir as posições da União Europeia a 27 nas negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu.

O anúncio de Donald Tusk, feito em Bruxelas, ocorre um dia depois de Londres ter anunciado que vai enviar na próxima semana, em 29 de março, a notificação para a saída do Reino Unido da União Europeia, o que desencadeia o processo negocial para a concretização do 'Brexit'.

ACC // FPA