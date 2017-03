Actualidade

O eurodeputado britânico e coordenador da Comissão de Agricultura no Parlamento Europeu (PE) Jim Nicholson exigiu hoje saber como a Comissão Europeia está a lidar com o escândalo da exportação de carne adulterada no Brasil.

Nicholson interveio hoje numa reunião da Comissão de Agricultura do PE para exigir informação de Bruxelas sobre a quantidade de carne importada do Brasil nos últimos anos e ainda um relatório sobre que riscos correm os consumidores europeus.

"Pedi à Comissão [Europeia] que forneça informação sobre que quantidade de carne foi importada do Brasil por cada Estado-membro, temos que ser capazes de calcular que risco correm os consumidores na Europa", indicou Nicholson, em comunicado.