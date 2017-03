Mundial2018

O guarda-redes Anthony Lopes foi hoje a única baixa no primeiro treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara o duelo de sábado com a Hungria, de qualificação para o Mundial2018 de futebol, enquanto Pepe apareceu integrado.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o defesa central do Real Madrid, que está de regresso após castigo, realizou os habituais exercícios de aquecimento com os restantes jogadores, sempre com bola, nos primeiros 15 minutos da sessão, os únicos abertos à comunicação social.

Por seu lado, Anthony Lopes, guardião do Lyon, apresentou-se na segunda-feira com dores e ficou hoje no hotel em que a comitiva lusa está instalada a ser reavaliado.