2º semestre

A RTP Açores vai instalar um núcleo museológico sobre história dos serviços públicos regionais de rádio e televisão nas instalações remodeladas do Centro Regional, em Ponta Delgada. Este espaço terá uma exposição permanente com a retrospetiva dos principais acontecimentos da empresa e da região desde a inauguração do Emissor Regional dos Açores da Emissora Nacional em 1941 e da instalação do Centro Regional dos Açores da RTP, em 1975.